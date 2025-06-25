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11:52, 25 июня 2025Интернет и СМИ

Внучка звезды «Аншлага» уехала в Европу

Звезда «Аншлага» Клара Новикова рассказала, что ее внучка учится во Франции
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Артистка эстрады и звезда юмористической программы «Аншлаг» Клара Новикова рассказала, что ее внучка Анна уехала учиться в Европу. Подробностями она поделилась в разговоре с изданием StarHit.

«Анечка вот учится во Франции, ей так захотелось. Хотя я была бы счастлива, если бы она осталась здесь», — заявила Новикова, говоря о внучке.

Артистка добавила, что Анна выбрала актерскую профессию и выступает на сцене театра кукол. «Сейчас она играла ноги огромной ростовой куклы. Вы понимаете, как это сложно? Надо, чтоб все действовало как один организм! Я бы так не смогла» — призналась звезда «Аншлага».

Ранее Новикова оценила возможность уехать из России. Звезда «Аншлага» заверила, что не собирается покидать страну.

Новикова была дважды замужем. У артистки есть дочь и трое внуков: Лев, Анна и Андрей.

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