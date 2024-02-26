Звезда «Аншлага» высказалась о возможности уехать из России

Артистка Клара Новикова заявила, что не собирается уезжать из России

Артистка эстрады и звезда юмористической программы «Аншлаг» Клара Новикова заявила, что не собирается уезжать из России. О возможности покинуть страну она высказалась во время сольного концерта, который прошел в Москве, передает «Московский комсомолец».

«Я никуда не уезжаю [из России], потому что здесь мое все. Я здесь живу очень много лет», — объяснила Новикова нежелание покидать страну.

Ранее Новикова ответила на слухи о том, что она пропала из публичного поля. По мнению артистки, слухи о ее исчезновении распространяют завистники. Она подчеркнула, что по-прежнему ездит на гастроли и дает сольные концерты.

Перед этим Новикова оценила юмористические проекты Comedy Woman и «Женский стендап» на ТНТ. Она, в частности, призналась, что иногда ей хочется выключить «Женский стендап» из-за шуток о сексе.