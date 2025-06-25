От рыбодобывающих компаний в России потребовали обосновать цены

ФАС потребовала от рыбодобывающих компаний объяснить цены на их продукцию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отправила запросы в 37 рыбодобывающих организаций с требованием объяснить формирование цен на их продукцию Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Речь идет о компаниях, добывающих горбушу, минтай, треску, пикшу и сельдь тихоокеанскую. Они должны передать сведения о первичной переработке, покупателях, объемах реализуемой продукции, добычи и производства, а также структуре себестоимости.

ФАС интересуют данные за 2024-2025 годы. Если будет выявлен рост квартальной цены более чем на пять процентов, от рыбопромышленников потребуют дополнительного обоснования изменения стоимости.

Ранее сообщалось, что оптовая стоимость атлантической мойвы в России за год выросла в 2,88 раза и в начале июня достигла 210 рублей за килограмм. В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота добавили, что запасы мойвы на складах почти исчерпаны, поэтому рост цен продолжится.