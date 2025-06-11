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07:58, 11 июня 2025Экономика

Цены на одну рыбу в России взлетели

«Ъ»: Цены на атлантическую мойву в России за год выросли почти в три раза
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Оптовая стоимость атлантической мойвы в России за год выросла в 2,88 раза, по состоянию на 8 июня в центральной части России она достигла 210 рублей за килограмм. Об этом со ссылкой на данные «Нацрыбресурс» пишет «Коммерсантъ».

Только за последнюю неделю рыба взлетела в цене на 5 процентов. Теперь она дороже минтая и атлантической сельди на 34 и 5 процентов соответственно, хотя годом ранее была в два раза дешевле последней.

Главной причиной такой динамики в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) называют дефицит. Вылов мойвы в Баренцевом море в этом сезоне не ведется из-за принятого в прошлом году решения российско-норвежской комиссии по рыболовству. Стороны обнулили квоты для сохранения нерестовых запасов.

При этом президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев подчеркнул, что годом ранее мойву активно добывали. Из квоты в 78,2 тысячи тонн было выбрано 51,7 тысяч. По его мнению, такой объем оказался слишком велик, правильнее было бы добывать в Баренцевом море 30-35 тысяч тонн ежегодно.

Как объяснили в Росрыболовстве, на Дальнем Востоке тоже ловят мойву, но объемы вылова на порядок меньше. В этом году добыто всего 2,3 тысячи тонн, хотя основной промысел ведется весной.

В АСРФ рассказали, что прошлогодние запасы мойвы на российских складах почти исчерпаны, так что цены в рознице продолжат расти. Поставки из-за рубежа точно не смогут покрыть дефицит, к тому же эта рыба будет значительно дороже отечественной. Глава ассоциации Александр Фомин не исключил, что промысел мойвы в Баренцевом море закроют и на весь 2026 год, так как одного сезона может оказаться недостаточно для восстановления популяции.

Ранее сообщалось, что в апреле Россия в два раза увеличила закупки рыбы в Турции. Объемы поставок морепродуктов из Турции в Россию достигли 25,3 миллиона долларов, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее.

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