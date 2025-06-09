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07:44, 9 июня 2025Экономика

Россия нарастила импорт рыбы из Турции

Россия в апреле вдвое увеличила закупки рыбы из Турции
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Россия в апреле текущего года вдвое увеличила закупки рыбы в Турции год к году. Об этом сообщает РИА Новости.

Между тем, общие объемы экспорта морепродуктов из Турции в Россию по итогам апреля 2025 года составили 25,3 миллиона долларов — это в 2,2 раза больше, чем в апреле прошлого года. В месячном выражении поставки уменьшились на 25 процентов.

Больше всего Россия закупала у Турции форель (13,7 миллиона долларов), а также сибас (1,3 миллиона долларов) и морского карася (1,2 миллиона долларов).

Ранее губернатор Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что импортные пошлины на российскую рыбу в странах БРИКС необходимо снижать.

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