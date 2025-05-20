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20:16, 20 мая 2025Экономика

В России призвали снизить импортные пошлины на рыбу в странах БРИКС

Цыбульский: Импортные пошлины на рыбу в странах БРИКС необходимо снижать
Вячеслав Агапов

Фото: Mikhael Klimentyev / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Импортные пошлины на российскую рыбу в странах БРИКС необходимо снижать. Такое решение проблем российских рыбопромышленников предложил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

По словам эксперта, снижение пошлин позволит компенсировать логистические издержки отечественного рыбопромышленного комплекса при выходе на зарубежные рынки.

«Тарифное регулирование может стать серьезным инструментом поддержки, позволяющим частично компенсировать логистические издержки и повысить конкурентоспособность отечественной продукции», — призвал он.

В ближайшее время Минсельхоз РФ и Росрыболовство инициируют переговоры по снижению пошлин на экспорт рыбы в Индию, Бразилию и Китай, пообещал Цыбульский.

По итогам 2024 года суммарные доходы РФ от поставок этого вида продукции в КНР достигли девятилетнего максимума и составили 86,1 миллиона долларов. В годовом выражении показатель увеличился в полтора раза. Подавляющая часть поставок пришлась на экспорт филе и мяса минтая в мороженом виде.

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