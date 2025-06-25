Обвиняемый в теракте в Москве боец ММА сделал неожиданное признание

ТАСС: Боец ММА Ахьядов признался в убийстве инспектора МАДИ в «Зарядье»

Во 2-м Западном окружном военном суде обвиняемый в совершении теракта в Москве боец смешанных единоборств (ММА) Ламберд Ахьядов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) признался в расправе над инспектором МАДИ в парке «Зарядье». Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с тем, по данным агентства, свою вину в террористическом акте мужчина не признал. Во время заседания он заявил, что является традиционным чеченцем и всю жизнь был спортсменом. Кроме того, фигурант отметил, что все его окружение также состояло из спортсменов. Он заявил, что постоянно слышит в своей голове голос. После того как он признался в расправе над пострадавшим, он обратился к суду: «Пусть судят меня по закону, но не признаю теракт — я не террорист».

Ранее сообщалось, что фигурант был уличен в симулировании невменяемости. Повторная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что преступление было совершено осознанно.