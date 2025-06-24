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15:39, 24 июня 2025Силовые структуры

Обвиненного в теракте в Москве бойца ММА уличили в симулировании

Эксперты уличили бойца ММА Ахьядова в симулировании невменяемости в суде
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Повторная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении бойца смешанных единоборств (ММА) Ламберда Ахьядова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиненного в совершении теракта в Москве, установила, что преступление было совершено осознанно. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперты пояснили, что мужчина осознавал свои действия, у него также выявили признаки симуляции невменяемости. Ахьядова назвали психически здоровым человеком, которому не требуется принудительное лечение.

Мужчина обвиняется по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудника полиции, применении насилия к полицейскому, а также участии в деятельности террористической организации. По версии следствия, в конце 2022 года Ахьядов хотел завладеть табельным оружием полицейского и устроить стрельбу в парке Зарядье, где в канун Нового года находилось много людей. В темноте он перепутал инспектора МАДИ с правоохранителем из-за форменной одежды и нанес ему не меньше 16 ранений. 1 января 2023 года Ахьядова задержали.

Ранее сообщалось, что в Петербурге сотрудник гостиницы нашел в подвале спрятанные гранатометы и тротил.

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