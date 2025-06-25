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17:11, 25 июня 2025Из жизни

Один и тот же редчайший синий омар попался рыбаку трижды за месяц

В Великобритании рыбак поймал одного и того же синего омара трижды за месяц
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Sam and Brian / Shutterstock / Fotodom

Рыбак из Великобритании трижды за месяц поймал одного и того же редчайшего синего омара. Об этом пишет What's The Jam.

Об очередной встрече с синим омаром Марк Ньютон рассказал на своей странице в социальной сети 19 июня. Мужчина, который держит рыбную лавку недалеко от города Ситон, графство Девон, заявил, что уже ловил то же животное 28 мая и 9 июня. «Ну вот и снова он. Не знаю, просится ли он на стол или просто наслаждается этими поездками. Это уже в третий раз», — сказал Ньютон в последнем посте.

Рыбак заявил, что всю жизнь занимается торговлей морепродуктами, а его семья в этом бизнесе более 45 лет, однако он впервые сталкивается с уникальным животным. Ньютон в очередной раз выпустил омара обратно в море.

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Подписчики рыбака пошутили, что ракообразное, видимо, решило устроиться на работу в его магазин. Другие предположили, что животное очень одиноко.

По статистике, шанс встретить омара с синим цветом панциря составляет примерно один на два миллиона. Ученые считают, что панцири некоторых ракообразных окрашиваются в синий цвет из-за генетической болезни, которая нарушает выработку определенных белков в их организме.

В октябре 2024 года сообщалось, что в США два маленьких мальчика спасли уникального синего омара от съедения. Они заметили редчайшее животное в аквариуме магазина морепродуктов.

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