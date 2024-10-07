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12:33, 7 октября 2024Из жизни

Двое детей заметили в продуктовом магазине редчайшее животное и спасли его

New York Post: в США двое детей спасли уникального синего омара

Фото: Ernest Doroszuk / Globallookpress.com

В США два маленьких мальчика из штата Нью-Йорк заметили в аквариуме продуктового магазина синего омара и спасли его от съедения. Об этом пишет New York Post.

Четырехлетний Паркер и трехлетний Закари Моралес из города Клифтон-Парк обратили внимание на редчайшее животное, когда были в магазине с матерью. «Мы были в магазине, подошли к аквариуму, и Паркер сказал: "Эй, этот синий!" И я подумала: "Ого, это странно". И сфотографировала его», — рассказала мать мальчиков.

Она отправила снимок уникального ракообразного в океанариум города Скенектади. Кроме того, женщина предупредила сотрудников магазина, чтобы они не продавали омара, так как это может быть очень редкая особь. Вскоре позвонили из океанариума и сказали, что заберут животное. Паркер и Закари назвали его Бандит в честь персонажа их любимого мультфильма «Блуи».

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Сейчас омара перевезли в океанариум и показывают публике. При этом специалисты пока не определили, почему Бандит посинел, так как оттенок его панциря намного темнее по сравнению с омарами, которые родились синими из-за генетической мутации. «Есть вероятность, что он стал синим из-за своего рациона. Например, цвет может измениться, если они едят много креветок», — предположила биолог Кэссиди Ливингстон.

Ранее в США выпустили в океан редчайшего оранжевого омара, который получил кличку Клементина. Уникальное животное обнаружили сотрудники супермаркета Long Island Stop & Shop в городе Саутгемптон, штат Нью-Йорк.

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      Никита Савин
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