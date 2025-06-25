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11:59, 25 июня 2025Силовые структуры

ОМОН раскрыл тайный бойцовский клуб в бывшем СИЗО «Кресты»

В Петербурге ОМОН прервал турнир по кулачному бою в бывшем СИЗО «Кресты»
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: «Mash | Мэш на Мойке» / VK

В Санкт-Петербурге ОМОН ворвался в здание бывшего СИЗО «Кресты», расположенного на Арсенальной набережной и прервал проходивший там турнир по кулачному бою. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, правоохранители получили сообщение о том, что на территории бывшего СИЗО располагается тайный нелегальный бойцовский клуб. На место прибыли сотрудники спецотрядов Росгвардии. Внутри здания они обнаружили установленный октагон и ожидавших очереди и приглашения к бою участников турнира. В результате бои были остановлены. Силовики запросили документы на проверку. По словам организаторов, турнир согласован с федерацией бокса и все необходимые разрешения в порядке. Проверка продолжается.

Ранее сообщалось, что в клуб «Три обезьяны» у станции метро «Баррикадная» в Москве нагрянули с проверкой полицейские и ОМОН.

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