ОМОН раскрыл тайный бойцовский клуб в бывшем СИЗО «Кресты»

В Петербурге ОМОН прервал турнир по кулачному бою в бывшем СИЗО «Кресты»

В Санкт-Петербурге ОМОН ворвался в здание бывшего СИЗО «Кресты», расположенного на Арсенальной набережной и прервал проходивший там турнир по кулачному бою. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, правоохранители получили сообщение о том, что на территории бывшего СИЗО располагается тайный нелегальный бойцовский клуб. На место прибыли сотрудники спецотрядов Росгвардии. Внутри здания они обнаружили установленный октагон и ожидавших очереди и приглашения к бою участников турнира. В результате бои были остановлены. Силовики запросили документы на проверку. По словам организаторов, турнир согласован с федерацией бокса и все необходимые разрешения в порядке. Проверка продолжается.

Ранее сообщалось, что в клуб «Три обезьяны» у станции метро «Баррикадная» в Москве нагрянули с проверкой полицейские и ОМОН.