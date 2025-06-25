Российский миллиардер предупредил об опасности отставания страны

Миллиардер Гуцериев предупредил об опасности изоляции под видом суверенитета

Изоляция и сознательный отказ от взаимодействия с миром не позволят достичь суверенитета, скорее такая политика приведет к отставанию. Об этом в колонке для РБК, посвященной будущему России через 15 лет, предупредил миллиардер Михаил Гуцериев.

В то же время, указал он, сотрудничество позволит получить доступ к технологиям, знаниям, рынкам и талантам, поэтому будущие модели взаимодействия страны с миром должны строиться через интеграцию, а не на фундаменте конфронтации.

В качестве примера бизнесмен вспомнил про угольную отрасль, которая «находится в глубочайшем кризисе» из-за падения стоимости продукции и возрастающих издержек, в первую очередь логистических. При этом Россия сталкивается с проблемами в энергетике из-за устаревания генерирующих мощностей и сложностей в модернизации.

Гуцериев объяснил, что в Китае есть технологии для создания угольных электростанций, оказывающих минимальное воздействие на экологию. В России таких технологий нет, но если бы их удалось перенять у соседей, то получилось бы решить две проблемы топливно-энергетического комплекса.

По мнению бизнесмена, в размышлениях о будущем в условиях геополитической борьбы надо оставаться реалистом и меняться самостоятельно. «И если не меняемся мы — то меняют нас», — подчеркнул он. Во-первых, он призвал уделять больше внимания образованию, а во-вторых, добиться того, чтобы оно приводило к культуре высоких компетенций, а не к умению адаптироваться под особенности характера начальника, что ценится сейчас. Наконец, заключил Гуцериев, страна должна оставаться «участником глобальных экономических, научно-технических и логистических альянсов».

Накануне, 24 июня, колонку на РБК на аналогичную тему опубликовал глава Ростеха Сергей Чемезов. Рассуждая о том, как должна выглядеть Россия через 15 лет, он также призвал не пытаться догнать и перегнать Запад, а сосредоточиться на собственном развитии в текущих условиях и перспективных технологиях.

Ранее сообщалось, что ведущие российские технические вузы подняли стоимость обучения по инженерным специальностям, в ряде случаев образование подорожало в полтора раза.