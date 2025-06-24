Обучение на инженера в России резко подорожало

РБК: Вузы России резко подняли стоимость обучения по инженерным специальностям

Ведущие российские вузы резко подняли стоимость обучения по инженерным специальностям, в некоторых случаях оно подорожало в полтора раза. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты пишет РБК.

Так, Московский физико-технический институт (МФТИ) увеличил тарифы в программах «ядерная физика и технологии» и «техническая физика» на 47 процентов, с 605 тысяч рублей до 893 тысяч. Обучение по направлению «прикладная математика и физика» выросло в цене с 519 тысяч до 767 тысяч рублей. При этом в прошлом году рост по ним составил 20 процентов.

Обучение на образовательной программе «прикладная математика и информатика» Высшей школы программной инженерии (ВШПИ) подорожало на 64 процента, с 467 тысяч рублей до 767 тысяч. В среднем стоимость программ увеличилась с 648 тысяч рублей до 957 тысяч.

Первый проректор МФТИ Елена Анохова объяснила, что инвестиции государства на подготовку научной и инженерной элиты растут, а значит, коммерческие студенты тоже должны будут платить. По ее мнению, рост цен позволит сохранить качество подготовки на высочайшем уровне, а выпускники станут «лидерами обеспечения технологического суверенитета России».

Стоимость обучения в области физики, математики и других естественных наук в Московском государственном университете за год выросла почти на 20 процентов. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» поднял цены на 23-25 процентов, хотя там они по-прежнему значительно ниже чем у конкурентов — немногим более 200 тысяч рублей.

В Университете ИТМО год обучения по программе «физика» подорожал на 29 процентов. В Московском государственном техническом университете имени Баумана в среднем стоимость обучения увеличилась на 15 процентов.

В Санкт-Петербургском государственном университете тарифы по программам физики и математики увеличилась на 8-10 процентов, в Высшей школе экономики обучение по программе «математика» подорожала на 8,3 процента, а в Новосибирском государственном университете технические программы выросли в цене на 7,4 процента.

В ИТМО объяснили, что рост расходов университета увеличивается с уровнем подготовки студентов. Вузу нужно закупать и обновлять лабораторное оборудование, привлекать преподавателей из индустрии, для чего им необходимо платить соответствующую зарплату.

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