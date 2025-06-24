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10:31, 24 июня 2025Экономика

Глава «Ростеха» заявил о нехватке молодежи в промышленности

Глава «Ростеха» Чемезов назвал недостаточным приток молодежи в промышленность
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

России необходимо существенно перенастроить всю систему образования, от школы до колледжей, чтобы те были максимально приближены к запросам работодателей. Об этом в колонке для РБК заявил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

По его словам, промышленности нужны «молодые, смелые специалисты, готовые решать амбициозные задачи», отвечающие запросам завтрашнего дня. Нынешний приток молодежи в промышленность глава госкорпорации оценивает как недостаточный.

Впрочем, Чемезов высказал надежду, что вскоре героем дня снова станет человек труда, то есть инженер, конструктор и рабочий. Для этого, уверен топ-менеджер, надо продвигать «базовые ценности патриотизма, служения Родине, солидарности, справедливости». Только в этом случае можно будет рассчитывать на инициативу людей.

Чемезов уверен, что важно не просто говорить о ценностях, но и своим примером показывать молодежи как действовать, а система должна обеспечивать принятие эффективных решений, ротацию управленческих кадров и иметь «надежную опору на глубинную силу российского народа».

В той же колонке глава «Ростеха» заявил о необходимости снизить ключевую ставку, потому что без этого развитие в России критических технологий или «прорывных инноваций» станет невозможным.

Ранее губернатор Красноярского края Михаил Котюков отметил, что если не решить проблему нехватки школьных учителей, то страна может остаться без инженеров.

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