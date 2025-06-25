Описана стратегия российских военных против переданных Украине западных систем ПВО

NI: ВС РФ истощают западные системы ПВО на Украине при помощи роя беспилотников

Журнал National Interest (NI) описал стратегию российских военных против переданных Украине западных систем противовоздушной обороны (ПВО).

В статье отмечается, что ВС РФ используют относительно недорогие беспилотники, чтобы истощить перехватывающие их боеприпасы, которые достигают цены в полмиллиона долларов за штуку.

«Используя стратегию роя беспилотников, Россия пытается истощить ПВО, поставляемые Западом. Хотя каждый российский беспилотник относительно дешев, перехватчики, используемые для их сбивания, стоят почти полмиллиона долларов за единицу», — пишет издание.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что каждый заряд для зенитно-ракетных комплексов Patriot обойдется Украине в миллионы долларов.

