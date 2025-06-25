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23:08, 25 июня 2025Мир

Орбан заявил о победе противников вступления Украины в НАТО

Орбан: На саммите НАТО в Гааге победили противники вступления Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Emmi Korhonen / IMAGO / Global Look Press

Противники вступления Украины в НАТО победили на саммите альянса в Гааге. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota.

«Сейчас победили те страны, которые не хотели иметь дело с Украиной и говорили, что если она не является членом НАТО, то нет необходимости приглашать ее президента и обсуждать ее. Я бы сказал, что мы победили. Правда, мы выиграли только одно сражение, а не всю войну», — сказал политик.

По его словам, ситуация на саммите НАТО в Гааге была намного лучше, чем на прошлогоднем саммите в Вашингтоне. Тогда в итоговую декларацию было включено заявление о «неизбежном пути Украины в НАТО». Орбан подчеркнул, что Венгрия также выступает против присоединения Украины к Европейскому союзу (ЕС).

Ранее венгерский премьер сообщил, что в ходе саммита НАТО в Гааге Украина не была важной темой для обсуждения, а фокус на этот раз был направлен на укрепление обороноспособности альянса. «Явный сдвиг в сторону стабильности и безопасности — выигранная битва!» — сказал он.

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