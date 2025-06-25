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21:17, 25 июня 2025Мир

Орбан рассказал об изменении отношения к теме Украины на саммите НАТО

Премьер Венгрии Орбан: Украина не являлась важной темой на саммите НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Benoit Tessier / File Photo / Reuters

В ходе саммита НАТО в Гааге Украина не была важной темой для обсуждения, а фокус на этот раз был направлен на укрепление обороноспособности альянса. Об этом сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан на своей странице в соцсети X.

«Саммит был, наконец, об укреплении нашего альянса и наших членов, а не о погоне за иллюзиями на Украине. Явный сдвиг в сторону стабильности и безопасности — выигранная битва!» — заявил он.

Ранее стало известно, что в заявлении Североатлантического альянса по итогам саммита в Гааге не было упомянуто вступление Украины в альянс. Страны НАТО ограничились подтверждением своей поддержки Киеву и подчеркнули, что с этой целью будут учитывать при расчете расходов на оборону прямой вклад в защиту Украины и финансирование ее военной промышленности.

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