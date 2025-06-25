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15:48, 25 июня 2025Мир

Вступление Украины в НАТО не упомянули в заявлении по итогам саммита альянса

В заявлении НАТО по итогам саммита не упомянуто вступление Украины в альянс
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ben Stansall / Reuters

В заявлении НАТО по итогам саммита в Гааге не упомянуто вступление Украины в альянс. Это следует из текста документа, опубликованного на сайте организации.

Страны НАТО ограничились подтверждением своей поддержки Киеву и подчеркнули, что с этой целью будут учитывать при расчете расходов на оборону прямой вклад в защиту Украины и финансирование ее военной промышленности.

«Союзники подтверждают свои неизменные суверенные обязательства по оказанию поддержки Украине, чья безопасность способствует нашей безопасности», — сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что лидеры стран НАТО договорились повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году.

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