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05:23, 25 июня 2025Россия

Песков раскрыл информацию о будущей встрече Путина с иностранным лидером

Песков заявил, что пока не планируются новые встречи Путина и Вучича
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ближайшее время новых встреч президента России Владимира Путина с его сербским коллегой Александром Вучичем не запланировано. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Пока нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста. Однако он подчеркнул, что стороны поддерживают тесные связи «по разным каналам».

Встреча Путина и Вучича состоялась 9 мая в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца. Тогда лидер Сербии прибыл в Москву, чтобы посетить мероприятия, приуроченные ко Дню Победы.

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