Пилот пассажирского самолета удивил подписчиков размером своей зарплаты

Блогер и пилот пассажирского самолета Гарретт Рэй удивил подписчиков размером своей зарплаты. Подробностями работы он поделился в видео в соцсетях, на что обратило внимание издание Daily Mail.

Рэй является вторым пилотом судна и получает за перелет около 213 долларов (16 тысяч рублей) в час. При этом авиакомпания не оплачивает время, проведенное в городе прибытия в отеле. Подписчики заметили, что это достойная оплата труда. «Это даже больше, чем можно было бы представить», — написал один из них.

Ранее пилот российской авиакомпании назвал одну традицию пассажиров оскорбительной и ненужной — речь идет об аплодисментах после посадки самолета.