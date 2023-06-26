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20:23, 26 июня 2023Путешествия

Российский пилот назвал одну оскорбительную традицию пассажиров

Российский пилот назвал аплодисменты после посадки оскорбительной традицией

Фото: Hanson Lu / Unsplash

Пилот российской авиакомпании назвал одну традицию пассажиров оскорбительной и ненужной — речь идет об аплодисментах после посадки самолета. Об этом он рассказал в беседе с порталом «Страсти».

«Аплодисменты в салоне выглядят так, как будто мы и не должны были прилететь, но в благодарность за внезапный хороший исход нам похлопали. Странная традиция», — объяснил свое мнение источник, имя которого не называется. Кроме того, собеседник издания заметил, что пилоты не слышат, что происходит в салоне лайнера.

Ранее американский пилот объяснил, почему люди хлопают после приземления самолета, и назвал эту привычку отличительной чертой пассажиров экономкласса. По словам автора блога о путешествиях Патрика Смита, привычка аплодировать после приземления самолета пришла из прошлого, когда полеты были менее безопасными.

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    Зарина Дзагоева
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