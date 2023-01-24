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17:27, 24 января 2023Путешествия

Пилот назвал неочевидную отличительную черту пассажиров экономкласса от первого

Пилот назвал привычку хлопать после приземления исключительной чертой пассажиров эконома

Фото: Shutterstock

Американский пилот объяснил, почему люди хлопают после приземления самолета, и назвал эту привычку отличительной чертой пассажиров экономкласса. Об этом он рассказал в беседе с Newsweek.

По словам автора блога о путешествиях Патрика Смита (Patrick Smith), привычка аплодировать после приземления самолета пришла из прошлого, когда полеты были менее безопасны. Пилот считает, что на сегодняшний день это стало исключительным «феноменом экономкласса».

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«В экономе больше людей, они сидят ближе друг к другу, это подходящие условия для аплодисментов, в отличие от первого класса. В экономе есть определенный дух общности, особенно после дальнего перелета, когда ты провел несколько часов в относительно интимном пространстве с сотней людей», — объяснил неочевидность привычки Смит.

Ранее в результате исследования стало известно, что четверть россиян не любят, когда другие пассажиры аплодируют в самолете после приземления. Также выяснилось, что почти половине путешественников (45,7 процента) нравится хлопать пилотам при посадке лайнера, а остальные опрошенные сказали, что им все равно.

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Зарина Дзагоева
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