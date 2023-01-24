Пилот назвал неочевидную отличительную черту пассажиров экономкласса от первого

Пилот назвал привычку хлопать после приземления исключительной чертой пассажиров эконома

Американский пилот объяснил, почему люди хлопают после приземления самолета, и назвал эту привычку отличительной чертой пассажиров экономкласса. Об этом он рассказал в беседе с Newsweek.

По словам автора блога о путешествиях Патрика Смита (Patrick Smith), привычка аплодировать после приземления самолета пришла из прошлого, когда полеты были менее безопасны. Пилот считает, что на сегодняшний день это стало исключительным «феноменом экономкласса».

«В экономе больше людей, они сидят ближе друг к другу, это подходящие условия для аплодисментов, в отличие от первого класса. В экономе есть определенный дух общности, особенно после дальнего перелета, когда ты провел несколько часов в относительно интимном пространстве с сотней людей», — объяснил неочевидность привычки Смит.

Ранее в результате исследования стало известно, что четверть россиян не любят, когда другие пассажиры аплодируют в самолете после приземления. Также выяснилось, что почти половине путешественников (45,7 процента) нравится хлопать пилотам при посадке лайнера, а остальные опрошенные сказали, что им все равно.