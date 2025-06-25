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22:18, 25 июня 2025Россия

По укрепрайону ВСУ у Попова Яра нанесли серию авиаударов

ВКС России нанесли удары высокоточным оружием по укрепрайону ВСУ у Попова Яра
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли серию авиационных ударов высокоточными средствами поражения по укрепрайону одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Попова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в среду, 25 июня, заявило Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

«Разведчики с помощью средств объективного контроля зафиксировали уничтожение укреплений, огневых позиций, пунктов временной дислокации, складов и техники ВСУ», — уточняется в публикации.

До этого у Купянска в Харьковской области ВКС России уничтожили переправу через реку Оскол, которую использовали ВСУ. Удар попал на видео.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что сосредоточенный удар ВС России обратил в бегство подразделения ВСУ у реки Нитриус рядом с населенным пунктом Карповка в ДНР. Противник вынужденно бросил свои позиции.

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