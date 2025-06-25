Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:40, 25 июня 2025Путешествия

Поезд с вагоном из КНДР прибыл в Москву впервые после пятилетнего перерыва

ТАСС: Первый вагон из Пхеньяна прибыл в Москву после пятилетнего перерыва
Алина Черненко

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Поезд с вагоном из Пхеньяна прибыл на Ярославский вокзал Москвы впервые после пятилетнего перерыва из-за пандемии. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, пассажирское железнодорожное сообщение между столицами КНДР и России возобновилось 17 июня. Тогда из Пхеньяна стартовал поезд, один из вагонов которого от границы направился Уссурийск. Там его включили в состав фирменного поезда «Россия».

Как пишет агентство, маршрут из Пхеньяна в Москву считается самым протяженным беспересадочным железнодорожным направлением в мире. Расстояние между городами превышает десять тысяч километров, а время в пути составляет восемь суток.

Ранее российская туристка провела отпуск в Северной Корее и рассказала про прослушку в номере отеля. Соотечественница обратила внимание на подозрительный радиоприемник, который не ловил ни одной волны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Одно действие Ирана встревожило Кремль

    Мужчины врезались в дорожный знак и попались с семью тысячами наркотических таблеток

    Звезда фильма «Она — мужчина» заявила о намерении похудеть с помощью «Оземпика»

    В одной стране СНГ ограничат вещание на русском языке

    Российский рыбак выловил гиганта весом под центнер

    Украина и страны ЕС создадут сеть Intermarsat для сбора данных о России

    Минобороны сообщило об уничтожении С-300 ВСУ в зоне спецоперации

    Исповедующего дзен-буддизм программиста приговорили к 8 годам за один пост об армии России

    ВСУ за два часа выпустили по России 25 беспилотников

    Дочь Брюса Уиллиса оправдалась за публикацию фото страдающего деменцией актера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости