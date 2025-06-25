Поезд с вагоном из КНДР прибыл в Москву впервые после пятилетнего перерыва

ТАСС: Первый вагон из Пхеньяна прибыл в Москву после пятилетнего перерыва

Поезд с вагоном из Пхеньяна прибыл на Ярославский вокзал Москвы впервые после пятилетнего перерыва из-за пандемии. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, пассажирское железнодорожное сообщение между столицами КНДР и России возобновилось 17 июня. Тогда из Пхеньяна стартовал поезд, один из вагонов которого от границы направился Уссурийск. Там его включили в состав фирменного поезда «Россия».

Как пишет агентство, маршрут из Пхеньяна в Москву считается самым протяженным беспересадочным железнодорожным направлением в мире. Расстояние между городами превышает десять тысяч километров, а время в пути составляет восемь суток.

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