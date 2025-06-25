Россиянам назвали преимущество похолодания в июне

Синоптик Вильфанд: Мы избежали типичной ноябрьской погоды

Похолодание в июне — не самый худший сценарий, который мог случиться с россиянами в этом году. Преимущество сложившейся погодной обстановки назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова приводит издание «7Дней».

По словам синоптика, арктические воздушные массы могли прийти в европейскую часть России позднее, что только бы усугубило ситуацию. «Если бы эти воздушные потоки пришли в августе, мы бы получили типичную ноябрьскую погоду», — отметил метеоролог.

Более того, как предсказывает Вильфанд, россияне будут вспоминать июньскую прохладу с тоской. По прогнозам специалиста, в следующие два месяца в стране установится сильная жара, которая, как ожидается, побьет температурные рекорды. Кроме того, Вильфанд не исключает и другие погодные аномалии: смерчи и грозы.

Ранее россиянам рассказали, когда наступит по-настоящему летняя погода. Температура установится в районе плюс 22-27 градусов к середине первой декады июля.