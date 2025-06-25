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12:10, 25 июня 2025Россия

Появились данные о состоянии брошенного об пол в московском аэропорту ребенка

Мишонова: Состояние брошенного об пол в Шереметьево мальчика стабильное
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Состояние двухлетнего мальчика, которого гражданин Белоруссии бросил об пол в аэропорту Шереметьево, удалось стабилизировать. Такие данные появились в Telegram-канале у уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

Омбудсмен отметила, что врачи не выявили у маленького пациента ухудшений. В ближайшие дни медики будут пробовать снять мальчика с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пояснила она.

Мишонова подчеркнула, что родители пострадавшего ребенка поблагодарили всех, кто предлагал им помощь и переживал.

До этого сообщалось, что швырнувший мальчика об пол мужчина был под алкоголем и наркотиками.

31-летний гражданин Белоруссии месяц работал в Каире, где занимался монтажом металлоконструкций. Зачем он напал на ребенка, объяснить так и не сумел.

ЖЗЛ
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