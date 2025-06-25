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10:19, 25 июня 2025Россия

Появилось видео с мигрантами и бараном во дворе жилого дома в России

В Самаре мигрантов сняли на видео, они привезли во двор жилого дома барана
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «ЧП САМАРА»

В Самаре мигрантов сняли на видео, они привезли во двор жилого дома барана. Снятый очевидцем ролик опубликовал Telegram-канал «ЧП Самара».

На кадрах видно автомобиль Lada Largus с открытой дверью багажника — вероятно, в нем и привезли животное. Над ним склонились несколько человек, которые связали барану ноги.

После жалоб местных жителей на место выехали общественники. Мигранты объяснили им, что барана «благословили» — вероятно, для придания ему статуса халяльности. При этом самого барана на видео уже нет, что стало с животным, неизвестно.

Ранее в Москве мигранты освежевали барана на детской площадке. После публикации видео и его распространения владелец квартиры, в которой живут иностранцы, принял решение об их выселении.

ЖЗЛ
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