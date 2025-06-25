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18:37, 25 июня 2025Россия

Появилось видео с призывом российского муфтия наставлять вернувшихся с СВО «неверных»

Появилось видео с призывом муфтия из РФ наставлять вернувшихся с СВО «неверных»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Колоколъ»

В сети появилось видео с призывом российского муфтия наставлять вернувшихся из зоны специальной военной операции (СВО) военнослужащих. Ролик опубликовал Telegram-канал «Колоколъ».

Выступление муфтия чередуется со сгенерированным нейросетью видео, на котором мусульманин ведет мужчину в военной форме, вероятно, в мечеть. «Наши братья уже возвращаются с СВО. Несколько слов о неверных, которые прибывают с ними», — говорит муфтий.

По его словам, из зоны боевых действий возвращаются «израненные физически и духовно» люди. «Аллах прекрасный! Если его увидят (...) заблудшие души — они уверуют немедля. Поэтому так важно (...) умело направить заблудших к Аллаху», — заключил муфтий.

В главном герое видео угадывается глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. Однако он в разговоре с администрацией Telegram-канала «Ценности.РФ» открестился от записи. Мужчина назвал ролик «очередным провокационным фейком, подготовленным врагами России».

Ранее в Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) призвали проверить деятельность муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова. Поводом для этого стали заявления последнего о многоженстве и Деде Морозе. «Всем, кому не нравятся, столь чужды и претят наши ценности и образ жизни, должны покинуть Россию и уехать в страны без Деда Мороза», — заявил в этой связи член СПЧ Кирилл Кабанов.

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