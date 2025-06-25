Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:33, 25 июня 2025Из жизни

Пожилой пасечник натравил пчел на дорожную полицию

В Испании 70-летний пасечник натравил пчел на полицию после остановки на дороге
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Bianca Ackermann / Unsplash

В Испании 70-летний пасечник отомстил полицейским за остановку на дороге. Об этом сообщает Oddity Central.

Инцидент произошел на трассе N-II в городке Сервера, Каталония. Дорожные полицейские остановили пожилого мужчину за езду без ремня безопасности и подозрительное поведение за рулем. Когда они попросили его пройти алкотест, пасечник пришел в ярость и пригрозил правоохранителям расправой. После этого он выпустил пчел из ульев, которые перевозил, и натравил их на полицию. Полицейские были вынуждены прятаться от насекомых в ближайшем ресторане.

Материалы по теме:
Монстр из ниоткуда Пропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
Монстр из ниоткудаПропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
2 октября 2020
80 дней в подвале ужасов. Как 12-летняя девочка выжила в плену у серийного убийцы и педофила
80 дней в подвале ужасов.Как 12-летняя девочка выжила в плену у серийного убийцы и педофила
20 августа 2022

Полицейские получили несколько укусов и были госпитализированы. Пасечника задержали, но вскоре отпустили под залог.

Ранее сообщалось, что у индийского миллиардера и приятеля принца Уильяма Сунджай Капура остановилось сердце после того, как он проглотил пчелу во время игры в поло в Великобритании. Вероятнее всего, у 53-летнего мужчины случился анафилактический шок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Долой всех коррупционеров». В центре Киева прошла акция протеста. Люди просят Трампа навести порядок на Украине

    Тайный ход XIX века неожиданно нашли под домом в России

    Раскрыта судьба упавшей в кратер действующего вулкана туристки

    Погодные аномалии в России объяснили

    На российском кладбище нашли похожий на палец редкий гриб с неприятным запахом

    Канцлер Германии сделал заявление о решении конфликта на Украине

    Домогательствам в центре Москвы подверглась несовершеннолетняя

    Ведущая Первого канала призналась в желании уйти с телевидения

    Samsung и LG дадут зрение роботам

    Российский чиновник лишил военных используемой ими в зоне СВО технологии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости