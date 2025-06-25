Продюсер назвал стоимость выступления Кадышевой на «Алых парусах»

Продюсер Дворцов: Кадышева заработает 15 млн рублей за участие в «Алых парусах»

Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что народная артистка России Надежда Кадышева заработает более 15 миллионов рублей за выступление на празднике для выпускников «Алые паруса». Об этом пишет «Абзац».

Известно, что исполнительница песни «Плывет веночек» станет хедлайнером мероприятия. Певица исполнит перед выпускниками главные хиты, ставшие популярными среди молодого поколения. Фестиваль состоится в Санкт-Петербурге 28 июня.

«Выступление Надежды Кадышевой обойдется в 15–20 миллионов рублей. У нее действительно сейчас вторая слава, она очень востребованная», — заявил Дворцов. Продюсер предположил, что после нового пика славы из-за популярности среди зумеров артистка будет на слуху еще не менее десяти лет.

Ранее сообщалось, что Кадышева может получить от 50 миллионов рублей за стадионный концерт в Москве. Выступление певицы на стадионе «Лужники» запланировано на 20 июня 2026 года.