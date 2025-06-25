Процент контролируемых ВСУ территорий в ЛНР раскрыли

Марочко: ВСУ контролируют менее 0,5 процента территории ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют менее 0,5 процента территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Благодаря продвижению наших войск и освобождению ряда территорий в весенне-летний период оккупированная часть ЛНР сократилась приблизительно до 0,5 процента», — рассказал Марочко.

По его словам, под контролем ВСУ остаются районы Новогригоровки (украинское название — Новоегоровка) и кременские леса. Также подполковник НМ ЛНР в отставке назвал «частично серой зоной» населенный пункт Петровское (украинское название — Грековка).

24 июня Telegram-канал «Южный рубеж» сообщил об установлении Россией полного контроля над территорией ЛНР. В сети были опубликованы кадры установления российского флага на территории села Петровское.