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07:00, 25 июня 2025Забота о себе

Психолог подсказала план действий при отказе партнера заниматься сексом

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik / Freepik

Отсутствие интимной близости в паре может быть веской причиной для разрыва отношений, но проблему можно решить, уверена психолог Вероника Уэст. Что делать, если партнер отказывается заниматься сексом, она подсказала в беседе с HuffPost.

Психолога попросили прокомментировать заметку пользователя на форуме Reddit. Он написал, что пять лет встречается с девушкой, они живут вместе и любят друг друга, но ни разу не занимались любовью, так как у партнерши отсутствует сексуальное влечение.

По мнению Уэст, в таких случаях самым важным является то, как себя чувствуют партнеры. Если им комфортно, то они могут продолжать отношения и без интимной близости, но если кому-то ситуация не нравится, то рано или поздно возникнут серьезные проблемы. При этом она уверена, что компромисс далеко не всегда будет хорошим решением. «Вы можете договориться заниматься сексом полтора раза в неделю, но легче от этого не станет», — уверена эксперт.

По ее мнению, единственный верный путь — это найти такой способ удовлетворять эмоциональные и физические потребности, который будет ощущаться как уважительный и искренний для обоих. «Можно попробовать близость без проникновения, можно записаться к психологу или открыто говорить о своих потребностях. Важно действительно этого хотеть, а не согласиться в надежде, что второму это надоест или в нем по волшебству пробудится страсть», — инструктирует психолог.

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Уэст добавила, что при решении интимных вопросов самым неблагоприятным поведением является нежелание обсуждать эту тему. Она объяснила, что это ведет к тому, что один партнер будет чувствовать себя постоянно отвергнутым, а второй виноватым. Такое напряжение в сексуальной сфере неминуемо распространится на другие аспекты жизни.

Ранее сексолог Шантель Оттен подсказала неожиданный способ улучшить интимную жизнь. По ее словам, усилить страсть в постели можно с помощью эротических разговоров.

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