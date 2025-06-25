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14:06, 25 июня 2025Мир

Путин и Вучич обсудили тему поставок сербской военной продукции на Украину

Песков: Путин и Вучич обсуждали тему поставок военной продукции на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президенты Владимир Путин и Александр Вучич обсуждали тему поставок сербской военной продукции на Украину. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, разговор глав государств состоялся 9 мая в рамках празднования Дня Победы в Москве.

«У них же была беседа, и тема затрагивалась», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что новые контакты двух лидеров пока не планируются.

Ранее Вучич заявил, что Сербия полностью приостановила экспорт боеприпасов после обвинений в помощи Украине. Однако он уточнил, что от оборонной промышленности зависят до 150 тысяч человек, и Белград продавал за границу исключительно боеприпасы.

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