Путин отнес к гостайне сведения о тактике внешней политики

Путин отнес к гостайне сведения, раскрывающие тактику внешней политики

Президент России Владимир Путин расширил сведения, отнесенные к гостайне, следует из его указа.

В частности гостайной теперь считаются сведения по вопросам внешней политики, внешнеэкономической деятельности, внешней торговли, научно-технических связей, которые могут раскрыть стратегию и тактику внешней политики России. В частности гостайной признаются сведения в этих сферах, преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства.

Кроме того, к гостайне отнесли данные, раскрывающие основы государственной политики в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации.

Ранее Путин подписал указ, который освобождает от миграционных требований одну категорию иностранцев. Речь идет об учащихся в РФ военных из стран СНГ. Как следует из текста документа, они могут находиться в стране вместе со своими семьями без прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования.