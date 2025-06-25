Путин поднял вопрос возвращения иностранных брендов в Россию

Путин поручил изучить идеи бизнеса РФ о порядке возвращения иностранных брендов

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть идеи представителей российского бизнеса о том, какими они видят условия возвращения иностранных компаний в Россию. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ рассмотреть предложения ведущих деловых объединений, касающиеся установления порядка согласования сделок (операций), в результате которых лица недружественных иностранных государств приобретают в собственность, владение или пользование недвижимое имущество в целях осуществления предпринимательской деятельности на территории РФ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующий доклад должен быть предоставлен до 1 июля 2025 года. Кроме того, как следует из поручения, кабинет министров при необходимости должен обеспечить учет таких предложений.

Ранее «Общественная потребительская инициатива» предложила правительству брать компенсации с брендов, которые хотят вернуться в Россию.