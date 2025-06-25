Путин вернул командирам право отправлять бойцов СВО «на губу»

Daily Storm: Командиры получили право отправлять солдат ВС РФ на гауптвахту

Командиры Российской армии получили право отправлять солдат на гауптвахту. О подписанном президентом России Владимиром Путиным указе сообщает Daily Storm в Telegram.

Действие указа распространяется в том числе и на зону проведения специальной военной операции (СВО), отмечает издание.

Теперь командиры подразделений наделены возможностью самостоятельно применять наказание в виде отправки «на губу». Ранее для этого требовалось постановление суда. Однако внесенные указом изменения сохранили судебное разбирательство как альтернативную процедуру привлечения к ответственности.

Поправки были предложены Минобороны осенью 2024 года. Их необходимость в военном ведомстве связали с удаленностью гарнизонных судов от районов боевых действий. Ранее в российском законодательстве было предусмотрено решение вопроса о направлении на гауптвахту командирами, однако это положение было исключено из законодательства в 2002 году.

Ранее российским бойцам, воюющим на херсонском направлении в зоне СВО, запретили употреблять энергетики, сырки, молоко и кефир. Это связано с заботой о здоровье военнослужащих. Так, молочные продукты исключили из-за невозможности хранить их длительное время.