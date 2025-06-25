Раскрыты подробности атаки БПЛА ВСУ на Татарстан

Над Республикой Татарстан вечером 24 июня было сбито несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Никто не пострадал, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Пострадавших среди жителей республики нет. Разрушений и материального ущерба на земле также не зафиксировано», — рассказали там.
Уточняется, что ситуация в регионе находится под контролем, а все службы работают в штатном режиме.
Ранее жители Казани сообщили, что слышали минимум шесть взрывов в небе над городом. Telegram-канал Baza объяснял это работой систем противовоздушной обороны.