Раскрыты подробности атаки БПЛА ВСУ на Татарстан

Правительство Татарстана: При атаке БПЛА ВСУ на республику никто не пострадал

Над Республикой Татарстан вечером 24 июня было сбито несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Никто не пострадал, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Пострадавших среди жителей республики нет. Разрушений и материального ущерба на земле также не зафиксировано», — рассказали там.

Уточняется, что ситуация в регионе находится под контролем, а все службы работают в штатном режиме.

Ранее жители Казани сообщили, что слышали минимум шесть взрывов в небе над городом. Telegram-канал Baza объяснял это работой систем противовоздушной обороны.