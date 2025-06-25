Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:36, 24 июня 2025Россия

Раскрыты подробности атаки БПЛА ВСУ на Татарстан

Правительство Татарстана: При атаке БПЛА ВСУ на республику никто не пострадал
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Над Республикой Татарстан вечером 24 июня было сбито несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Никто не пострадал, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Пострадавших среди жителей республики нет. Разрушений и материального ущерба на земле также не зафиксировано», — рассказали там.

Уточняется, что ситуация в регионе находится под контролем, а все службы работают в штатном режиме.

Ранее жители Казани сообщили, что слышали минимум шесть взрывов в небе над городом. Telegram-канал Baza объяснял это работой систем противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа заплатит по-крупному». Трамп слил скриншот переписки с генсеком НАТО. Что они обсуждали?

    Украинская певица опубликовала фото с похожим на Януковича человеком

    Трамп прилетел в Гаагу с развязанными шнурками и в кепке USA

    Похудевший Мбаппе напугал фанатов

    Путин и Лукашенко провели длительный телефонный разговор

    В МАГАТЭ призвали возобновить инспекции на территории Ирана

    МИД Ирана заявил о планах Тегерана продолжить ядерную программу

    В Британии усомнились в порядочности Зеленского

    Израилю предрекли поражение в войне с Ираном

    Раскрыты подробности атаки БПЛА ВСУ на Татарстан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости