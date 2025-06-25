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12:14, 25 июня 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о планировавших теракт против военного россиянах

ФСБ: Планировавшие теракт против военного ВС РФ оказались агентами Украины
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Двое россиян, планировавших теракт в отношении российского военного, оказались агентами Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

По данным ведомства, ликвидированные мужчины — пособники украинских спецслужб. Они доставали из тайника около СНТ в Подмосковье самодельное взрывное устройство (СВУ). При задержании мужчины оказали сопротивление и были нейтрализованы.

На месте произошедшего нашли пистолеты Макарова с патронами, СВУ и телефон, на котором была переписка с обсуждением планируемого теракта. Возбуждено дело по пункту «а» части 3 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

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