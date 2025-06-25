Раскрыты подробности о планировавших теракт против военного россиянах

ФСБ: Планировавшие теракт против военного ВС РФ оказались агентами Украины

Двое россиян, планировавших теракт в отношении российского военного, оказались агентами Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

По данным ведомства, ликвидированные мужчины — пособники украинских спецслужб. Они доставали из тайника около СНТ в Подмосковье самодельное взрывное устройство (СВУ). При задержании мужчины оказали сопротивление и были нейтрализованы.

На месте произошедшего нашли пистолеты Макарова с патронами, СВУ и телефон, на котором была переписка с обсуждением планируемого теракта. Возбуждено дело по пункту «а» части 3 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.