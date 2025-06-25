Раскрыты подробности по делу о подрыве машины в Петербурге

24-летняя москвичка хотела подорвать машину, которая принадлежит главе отдела IT-компании, занимающейся разработкой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Подробности раскрыло РИА Новости.
Собеседник агентства уточнил, что фирма зарегистрирована в Санкт-Петербурге и занимается разработкой беспилотных авиационных систем.
18 июня подозреваемая, испытывая неприязнь к действующей российской власти, получила задание от неустановленных лиц: она должна была установить самодельное взрывное устройство на автомобиль мужчины. Она попыталась это сделать, но была задержана сотрудниками УФСБ.
Ее арестовали на два месяца.