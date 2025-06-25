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13:01, 25 июня 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности по делу о подрыве машины в Петербурге

Москвичка хотела подорвать машину главы отдела фирмы, занимающейся БПЛА
Варвара Митина (редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

24-летняя москвичка хотела подорвать машину, которая принадлежит главе отдела IT-компании, занимающейся разработкой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Подробности раскрыло РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что фирма зарегистрирована в Санкт-Петербурге и занимается разработкой беспилотных авиационных систем.

18 июня подозреваемая, испытывая неприязнь к действующей российской власти, получила задание от неустановленных лиц: она должна была установить самодельное взрывное устройство на автомобиль мужчины. Она попыталась это сделать, но была задержана сотрудниками УФСБ.

Ее арестовали на два месяца.

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