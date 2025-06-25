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12:46, 25 июня 2025Культура

Раскрыты подробности жизни старшего сына Меладзе

Журналистка Мартынова: Сын Меладзе учится в Лондоне за 2,6 миллиона рублей в год
Камилла Абдуллина (Редактор отдела «Культура»)

Фото: @vvmmeladze

Старший сын певца и продюсера Валерия Меладзе и его супруги, экс-солистки «ВИА Гры» Альбины Джанабаевой Константин учится в престижном колледже в Великобритании. Сведения об этом опубликовала в своем Telegram-канале «Светский хроник» журналистка Алена Мартынова.

«Сын Меладзе учится в Лондоне, в престижном Сент-Мартинс — Центральном колледже искусств и дизайна имени Святого Мартина», — говорится в сообщении. Отмечается, что обучение в заведении стоит от 2,6 миллиона рублей в год.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что Валерий Меладзе приехал в Россию ради денег. Медиаменеджер также предположил, что артист, которому 23 июня исполнилось 60 лет, решил отметить день рождения в кругу семьи.

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