Раскрыты траты Украины на оборону

Шмыгаль: С начала 2025 года Украина потратила на оборону почти триллион гривен

С начала 2025 года Украина потратила на оборону почти один триллион гривен. Траты госказны раскрыл премьер-министр республики Денис Шмыгаль.

За пять месяцев расходы страны увеличились на треть (плюс 34 процента) в годовом выражении и составили почти 23,8 миллиарда долларов.

«Это две трети от всего, что мы тратим из государственного бюджета. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то мы выделили на армию и безопасность на 34 процента больше средств. Каждую гривну налогоплательщиков из государственного бюджета направляем именно на обороноспособность Украины», — пояснил глава украинского правительства.

В этом году финансирование сил обороны республики планируется дополнительно нарастить на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда долларов). Финансировать эти расходы планируют за счет увеличения доходов бюджета и увеличения внутренних заимствований.

По данным Politico, Европейский союз стремится дополнительно извлечь миллиарды евро из замороженных активов России с помощью перевода их в «более рискованные активы». К этому решению склоняются в связи с угрозами президента США Дональда Трампа сократить финансирование Киева.