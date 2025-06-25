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08:24, 25 июня 2025Мир

Риск приобретения Ираном ядерного оружия повысился после ударов США

NYT: Риск приобретения Ираном ядерного оружия сейчас выше, чем был до атак США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Unsplash

Риск приобретения Ираном ядерного оружия повысился после ударов США по ядерным объектам в стране, призванных уничтожить иранскую программу. Об этом заявил эксперт по контролю над вооружениями, который вел переговоры с Ираном во время администрации президента США Барака Обамы Роберт Дж. Эйнхорн, сообщает The New York Times (NYT).

«Риски того, что Иран приобретет небольшой ядерный арсенал, сейчас выше, чем были до событий прошлой неделе. Мы можем предположить, что [в Иране] есть ряд сторонников жесткой линии, которые утверждают, что им следует пересечь этот ядерный порог», — сказал он.

По словам Эйнхорна, Иран столкнется с огромными препятствиями на пути к созданию бомбы, даже если он предпримет согласованную попытку ее создания, не в последнюю очередь из-за знания того, что если США и Израиль обнаружат такой шаг, они нанесут новый удар. Он отметил, что далеко не очевидно, что изолированные, ослабленные и находящиеся в замешательстве лидеры Ирана хотят спровоцировать Вашингтон и Тель-Авив.

Ранее спецпосланник президента США по Бижнему Востоку Стив Уиткофф объявил об окончании войны Израиля и Ирана. Он подчеркнул, что стороны не стреляют друг в друга и все кончено.

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