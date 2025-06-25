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07:56, 25 июня 2025Мир

В США объявили об окончании войны Израиля и Ирана

NYP: Cпецпосланник США Уиткофф объявил об окончании войны Израиля и Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Reuters

Война Израиля и Ирана окончена, заявил спецпосланник президента США по Бижнему Востоку Стив Уиткофф . Его слова передает газета The New York Post (NYP).

«Никто не стреляет друг в друга. Все кончено», — объявил американский чиновник.

По словам Уиткоффа, сразу выполнения всех задач США и Израиля американский лидер Дональд Трамп «смог обратиться к обеим сторонам и добиться прекращения огня».

Ранее Уиткофф заявил, что у Трампа «есть эта сверхъестественная способность понимать, когда именно нажимать на кнопку, а когда отступать».

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