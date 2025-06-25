Спецпосланник Трампа высказался об ударах США по Ирану

Спецпосланник Уиткофф: Трамп точно понимал, когда нужно было атаковать Иран

Спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф прокомментировал удары США по Ирану. Об этом он высказался в интервью телеканалу Fox News.

Уиткофф подчеркнул, что рамп точно понимал, когда нужно было атаковать Иран. «У него есть эта сверхъестественная способность понимать, когда именно нажимать на кнопку, а когда отступать», — отметил он.

Спецпосланник Трампа добавил, что США стремились устранить возможности исламской республики по обогащению урана. По его мнению, «большинство американцев должны быть очень довольны» действиями военных и решением американского лидера. Уиткофф также осудил публикации в американских СМИ, что Вашингтон не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы Ирана, а «отбросил» ее назад.

«Утечка такого рода информации, какой бы она ни была, с какой бы стороны она ни вышла, возмутительна. Это измена, поэтому ее следует расследовать», — призвал он.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на данные разведки сообщал, что удары США не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы исламской республики. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ответ на это заявила, что подобные высказывания являются «откровенной ложью» и попыткой дискредитировать Трампа.