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23:10, 24 июня 2025Мир

Белый дом прокомментировал высказывания о безуспешности ударов по ядерным объектам Ирана

Белый дом: Заявления о безуспешности ударов по Ирану являются откровенной ложью
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Заявления о том, что удары по Ирану были безуспешными и не уничтожили ядерную программу республики, это ложь. Кроме того, подобные высказывания являются попыткой дискредитировать президента США Дональда Трампа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в социальной сети X.

«Эта предполагаемая "оценка" совершенно неверна и была классифицирована как "совершенно секретно", но все же была передана CNN анонимным неудачником низкого уровня в разведывательном сообществе», — написала чиновник.

Кроме того, Левитт отметила, что эти заявления дискредитируют и летчиков-истребителей, которые «прекрасно выполнили задачу по уничтожению ядерной программы Ирана».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на данные разведки сообщал, что удары США не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы исламской республики.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Тегеран не откажется от ядерной программы, так как республика приложила большие усилия для развития направления, терпела санкции, а ученые отдавали за эту программу свои жизни.

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