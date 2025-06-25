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05:26, 25 июня 2025Бывший СССР

Рогов заявил об обеспечении ВСУ оружием

Рогов: ВСУ продолжают финансировать и обеспечивать оружием извне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают финансировать и обеспечивать оружием извне, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости.

«Я не знаю, откуда это вооружение берется конкретно на фронте, но оно присутствует в большом объеме», — уточнил он. Как указал Рогов, для нанесения ежедневных ударов предоставляются 100-120 дронов. Это говорит о том, что есть финансирование, есть поставки, отметил политик.

Ранее стало известно, что страны Европейского союза (ЕС) изучают альтернативные варианты закупки американского вооружения для Украины на случай, если администрация президента США Дональда Трампа не одобрит новые поставки Киеву.

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