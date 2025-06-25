Рособрнадзор анонсировал появление устной части в экзамене по русскому языку для мигрантов

Музаев: Устная часть в тесте по русскому для мигрантов может появиться в 2026-м

Уже в 2026 году в тесте на знание русского языка для мигрантов может появиться устная часть. Уже создана рабочая группа для ее внедрения, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с РИА Новости.

«Мы создали рабочую группу, мы активно занимаемся, я думаю, наверное, с начала следующего года мы предоставим решение на обсуждение комиссии», — рассказал чиновник.

По его словам, в России уже отработана технология проведения устного экзамена — она используется при сдаче ЕГЭ по иностранным языкам. Однако для аналогичного тестирования по русскому языку необходимо решить несколько вопросов.

«Есть момент, связанный с обработкой, выставлением оценок, привлечением сотрудников и так далее. То есть наша задача, чтобы эта процедура стала максимально оперативной», — резюмировал глава Рособрнадзора.

Ранее замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева предложила выдворять из России семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу без уважительных причин.