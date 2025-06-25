Россия появилась в итоговом заявлении саммита НАТО лишь один раз

В декларации саммита НАТО в Гааге Россия появилась лишь один раз

В итоговой декларации саммита НАТО в Гааге Россия появилась лишь один раз. Об этом стало известно из документа, опубликованного на официальном сайте Североатлантического альянса.

«Объединенные перед лицом серьезных угроз и вызовов безопасности, в частности долгосрочной угрозы, которую представляет Россия для евроатлантической безопасности, и постоянной угрозы терроризма, союзники обязуются ежегодно инвестировать 5 процентов ВВП на основные оборонные потребности», — говорится в тексте.

Согласно декларации, союзники согласились, что эти пять процентов будут включать в себя две основные категории инвестиций в оборону. К 2035 году они будут выделять не менее 3,5 процента ВВП в год в соответствии с согласованным определением расходов блока на оборону.

Ранее стало известно, что в заявлении НАТО по итогам саммита в Гааге не упомянуто вступление Украины в альянс. Государства-члены ограничились подтверждением своей поддержки Киева.