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12:40, 25 июня 2025Экономика

Россиян предупредили об удвоении платы за ЖКУ при одном условии

Сенатор Голов: Тарифы за ЖКУ для россиян без счетчиков на воду удвоятся
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Тарифы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) для россиян без счетчиков на воду могут удвоиться. О резком увеличении платы при этом условии предупредил сенатор Олег Голов, пишет «Газета.ru».

«Если новое постановление Минстроя будет принято, тарифы на воду для тех, кто до сих пор не установил счетчики, вырастут почти в два раза — коэффициент увеличат с 1,5 до 3, что приведет к понятному увеличению платежей для таких квартир», — заявил сенатор.

По словам Голова, мера должна побудить россиян установить в квартирах приборы учета, правильно их обслуживать и своевременно передавать показания. Так получится уменьшить потери воды, сохранить природные ресурсы и снизить общие расходы на коммунальные услуги. При этом нововведение не затронет жилые дома, где установить счетчики технически невозможно.

Ранее тарифу на передачу электроэнергии в России предрекли рост сверх плана. Самый высокий рост — на 38,7 процента, ожидается в Красноярском крае. За ним следуют Новосибирская (на 31 процент) и Курганская области (на 26,9 процента).

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