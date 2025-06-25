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08:27, 25 июня 2025Экономика

Тарифу на передачу электроэнергии предрекли рост сверх плана

Тариф на передачу электроэнергии вырастет местами сверх плана
Мария Черкасова

Фото: Unsplash

С 1 июля средний тариф на передачу электроэнергии для россиян вырастет сверх плана в 53 регионах и вырастет на 11,6 процента, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на оценку Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ.

Для бизнеса тариф превысит общероссийский предельный уровень в 45 российских субъектах. Причиной такого роста оказалась необходимость возврата ранее неучтенной выручки и модернизация сетей.

Самый высокий рост — на 38,7 процента, ожидается в Красноярском крае. За ним следуют Новосибирская (на 31 процент) и Курганская области (на 26,9 процента).

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о переносе крайнего срока оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Согласно новым правилам, крайний срок сдвинется с 10-го на 15-е число каждого месяца.

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